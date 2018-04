V Španielsku exhumujú telá dvoch z obetí Francovej diktatúry

Za účasti archeológov a odborníkov na forenznú medicínu budú exhumované telesné pozostatky Manuela Lapeňu, odborárskeho predáka a otca štyroch detí, a jeho brata Antonia.

Madrid 23. apríla (TASR) - Španielsky pamiatkový úrad v pondelok oznámil obnovenie príprav na exhumáciu pozostatkov štyroch obetí občianskej vojny v Španielsku, ktoré sú pochované v komplexe, kde sa nachádza aj hrobka neskoršieho diktátora Francisca Franca.



Výstavbu komplexu Údolie padlých, ktorý sa nachádza severozápadne od Madridu, nariadil svojho času Franco. Podľa jeho predstáv sa toto miesto malo stať symbolom národného zmierenia po občianskej vojne z rokov 1936-1939. Pochované sú tam tisíce obetí občianskej vojny, ako aj samotný Franco.



Pochované sú tam však aj obete vyčíňania Francových jednotiek a mimosúdnych popráv, čo pozostalí považujú za urážku pamiatky svojich blízkych, a preto sa niektorí z nich súdnou cestou domáhali ich exhumácie.



Španielsky súd v roku 2016 nariadil exhumáciu prvých dvoch zo štyroch tiel. Opát tamojšieho benediktínskeho kláštora sa však postavil proti, zastavil prípravné práce a proti rozhodnutiu súdu sa odvolal. Jeho cirkevní nadriadení mu však začiatkom tohto roku nariadili, aby spolupracoval so svetskými úradmi.



Za účasti archeológov a odborníkov na forenznú medicínu budú exhumované telesné pozostatky Manuela Lapeňu, odborárskeho predáka a otca štyroch detí, a jeho brata Antonia. Ich príbuzní si podľa denníka Guardian uvedomujú, že pátranie po telesných pozostatkoch môže trvať aj niekoľko rokov.



Obrovské mauzóleum Údolie padlých (Valle de los Caídos) vysekali v úbočí hory ležiacej severozápade od Madridu. Na stavbe sa podieľalo aj zhruba 20.000 politických väzňov.



Franca v mauzóleu pochovali v novembri 1975, tri dni po jeho smrti. Okrem neho sa tu však nachádzajú aj telesné pozostatky tisícok obetí jeho režimu.



Kontroverznú stavbu každoročne navštevujú státisíce ľudí, prevažne krajne pravicových stúpencov Franca, pričom najviac ich prichádza práve v deň výročia jeho smrti.



Miguel Ángel Capapé, ktorý predsedá združeniu historickej pamäti ARICO a patrí do rodiny Lapeňovcov, pre denník Guardian uviedol, že rozsiahly pamätník venovaný diktátorovi, ktorý má na svedomí tisíce ľudí, "by bol v inej európskej krajine nepredstaviteľný".



Rodina Lapeňovcov preto navrhuje komplex odsvätiť, strhnúť obrovský kamenný kríž, ktorý areálu dominuje, exhumovať a na novom mieste pochovať všetky pozostatky a na tomto mieste vybudovať vzdelávacie centrum.