V Španielsku zatkli členov gangu, ktorí ohrozovali marockých migrantov

Madrid 26. marca (TASR) - Španielska polícia v utorok oznámila, že zatkla 17 členov údajnej siete pašerákov, ktorá sa vyhrážala marockým migrantom požadujúcim vrátenie peňazí v prípade neúspešnej cesty na motorovom člne k brehom Európy.



Polícia uviedla, že zadržaná bunka operovala zo severoafrickej španielskej enklávy Ceuta, píše agentúra AP.



Osoby podozrivé z obchodovania s ľuďmi vyberali od marockých migrantov za plavbu na motorových člnoch cez Gibraltársky prieliv 1500 až 4000 eur. Migrantom, ktorí sa odvážili požiadať o vrátenie peňazí v prípade, že cestu nedokončia, sa podľa polície vyhrážal najatý vrah.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) oznámila, že tento rok do Španielska prišlo cez more 5500 migrantov a 121 pri tejto snahe zahynulo. Vlani prišiel do Španielska rekordný počet 57.000 migrantov a zahynulo ich viac ako 800.