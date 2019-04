V spojitosti s vraždou Chášukdžího zakázali vstup do USA 16 osobám

Ide aj o Saúda al-Kahtáního, bývalého blízkeho poradcu saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, a tiež Mahera Mutreba, údajného vodcu 15-člennej popravnej čaty.

Washington 9. apríla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí zakázalo v pondelok vstup do Spojených štátov 16 občanom Saudskej Arábie, údajne zapojených do vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



Agentúra DPA priblížila, že ide aj o Saúda al-Kahtáního, bývalého blízkeho poradcu saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, a tiež Mahera Mutreba, údajného vodcu 15-člennej "popravnej čaty".



Títo jednotlivci a ich najbližší rodinní príslušníci nemajú oprávnenie na vstup do Spojených štátov vzhľadom na "vierohodné informácie o tom, že predstavitelia zahraničných vlád sa podieľali na... hrubom porušovaní ľudských práv," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí USA.



V súvislosti s vraždou novinára ministerstvo už predtým zrušilo víza takmer dvadsiatim saudskoarabským predstaviteľom a ďalším 17 osobám zmrazilo majetok.



Vražda Chášukdžího, ktorý prispieval aj pre Washington Post, vyvolala pobúrenie po celom svete. Americkí senátori, ktorých o prípade informovali šéfovia spravodajských služieb USA, vyjadrili presvedčenie, že zodpovednosť nesie korunnný princ. Rijád opakovane zdôraznil, že korunný princ nebol do tohto činu zapletený.



Chášukdží zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Kráľovstvo spočiatku uvádzalo, že nemá informácie o osude novinára, neskôr však saudskoarabská prokuratúra oznámila, že ho zámerne zavraždili agenti konajúci svojvoľne, a v prípade vraždy obžalovala 11 osôb.