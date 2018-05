V Štajersku zadržali troch Iračanov podozrivých z členstva v IS

Traja zadržaní sa do Rakúska dostali v období utečeneckej krízy v roku 2016. Hlavný podozrivý z nich má 23, jeho krajania 20 a 25 rokov.

Viedeň/Judenburg 4. mája (TASR) - Troch Iračanov zadržali vo štvrtok v ubytovni pre utečencov v Judenburgu v rakúskej spolkovej krajine Štajersko príslušníci policajného útvaru osobitého určenia Cobra v prítomnosti prokurátora, a to pre podozrenie, že sa nenápadná trojica migrantov pripojila k džihádistom z Islamského štátu (IS).



Informáciu prinieslo v piatok internetové vydanie viedenského denníka Kronen Zeitung.



Traja zadržaní sa do Rakúska dostali v období utečeneckej krízy v roku 2016. Hlavný podozrivý z nich má 23, jeho krajania 20 a 25 rokov.



Ako žiadatelia o azyl žili už istý čas v obytnom dome v Judenburgu prerobenom na ubytovňu pre utečencov. Majiteľ tohto objektu označil trio za priateľské a nenápadné a dodal, že by nikdy nepredpokladal zadržanie tejto trojice hovoriacej lámanou nemčinou.



Ani polícia, ani príslušná prokuratúra sa v piatok k dôvodom zadržania Iračanov nechceli vyjadriť. Zostáva tak nejasné, v akej funkcii mali pôsobiť v štruktúrach IS muži, ktorých výsluch bol v piatok počas pokračujúceho vyšetrovania kauzy v plnom prúde.