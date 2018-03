V Stredomorí zachránili migrantov, v Taliansku zomrel mladý Eritrejčan

Viacero zo zachránených museli ošetriť v súvislosti so zraneniami a stopami po mučení.

Rím 14. marca (TASR) - Posádka plavidla španielskej mimovládnej organizácie Proactiva Open Arms zachránila pred pobrežím Líbye z vôd Stredozemného mora viac ako 200 ľudí na pokraji vyčerpania s trvalými stopami extrémneho utrpenia, vyplýva z jej informácií na jednej zo sociálnych sietí.



Informáciu priniesla v stredu tlačová agentúra APA.



Líbyjská pobrežná stráž paralelne informovala, že pri viacerých záchranných akciách v priebehu uplynulých dvoch dní dostala do bezpečia 119 migrantov vrátane mnohých detí, všetkých umiestnili v utečeneckom tábore v severoafrickej krajine.



Istý 22-ročný Eritrejčan, ktorý v uplynulých dňoch dorazil do Talianska, zomrel v utorok na následky vyhladovania. Muž skolaboval po tom, čo ho záchranárska loď prepravila do Pozzalla na Sicílii. Nešťastník strávil podľa informácií španielskej mimovládnej organizácie v období pred záchranou 19 mesiacov vo väzenskom zariadení v Líbyi.