V Sudáne pokračujú protesty proti vládnucej vojenskej rade

Chartúm 23. apríla (TASR) - V Sudáne v utorok pokračovali masové demonštrácie proti vládnucej vojenskej rade. Na protest proti neochote vojenských predstaviteľov okamžite odovzdať moc do rúk civilnej vlády ich organizovalo združenie SPA zastrešujúce 15 sudánskych odborových zväzov. Píše o tom agentúra AP.



Z mesta Atbara — dopravného uzla na severe krajiny, kde sa v decembri začalo hnutie odporu proti dlhoročnému prezidentovi Umarovi Bašírovi — pricestovali do hlavného mesta vo veľkom množstve zamestnanci železníc. Pridali sa tam k tisíckam demonštrantov, ktorí sú už od 6. apríla zhromaždení pred veliteľstvom armády.



"Prišli sme sem po revolúciu. Sme zamestnanci železníc. Vláda nás sklamala a my jej to chceme ukázať," vysvetlil jeden z protestujúcich dôvody, prečo pricestoval do hlavného mesta.



Predstavitelia SPA uviedli, že bezpečnostné zložky sa pokúšali ich zhromaždenie rozohnať pomocou buldozérov, na čo reagovali posilnením už existujúcich barikád.



Vojenská rada v tejto súvislosti vyhlásila, že rokuje so všetkými politickými stranami v snahe vymenovať civilnú vládu, ktorá by krajinu viedla počas nasledujúcich dvoch rokov.



Lídri protestov zastavili rozhovory s vládnucimi generálmi v nedeľu a vyzvali na zintenzívnenie demonštrácií po tom, ako armáda nesplnila ich požiadavku na okamžité odovzdanie moci civilistom.



SPA plánuje súčasne vymenovať členov civilného orgánu, ktorý by prevzal moc od vládnucej vojenskej rady, ktorá sa jej chopila po tom, ako 11. apríla zosadila prezidenta Bašíra.



Bašír, ktorý je hľadaný Medzinárodným trestným súdom (ICC) na základe obvinení z vojnových zločinov a genocídy, sa dostal k moci počas prevratu v roku 1989 a bol jedným z najdlhšie slúžiacich prezidentov v Afrike.