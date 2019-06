V súvislosti s prípadmi eboly v Ugande zasadne výbor odborníkov WHO

Od začiatku epidémie sa na východe KDR nakazilo ebolou za posledných desať mesiacov už 2000 ľudí, pričom približne dve tretiny z nich chorobe podľahli.

Ženeva 12. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolala na piatok krízové zasadnutie odborníkov po tom, ako od vlaňajšieho vypuknutia epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) zaznamenali prvé prípady tohto nákazlivého vírusového ochorenia aj v susednej Ugande. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Výbor odborníkov WHO sa stretne, aby posúdil, či vyhlási vypuknutie "ohrozenia verejného zdravia medzinárodného záujmu". Podľa organizácie by v takom prípade išlo o výrazný posun v mobilizácii voči tomuto ochoreniu.



Od začiatku epidémie sa na východe KDR nakazilo ebolou za posledných desať mesiacov už 2000 ľudí, pričom približne dve tretiny z nich chorobe podľahli. Uganda potvrdila v stredu tri prípady eboly na západe krajiny. Jedným z nakazených ľudí bol aj päťročný chlapec, ktorý zomrel.



Krízové zasadnutie výboru WHO vlani v októbri a znova v apríli tohto roka odložilo vyhlásenie vypuknutia ohrozenia verejného zdravia medzinárodného záujmu v súvislosti s epidémiou v KDR. Urobilo tak čiastočne z dôvodu, lebo vírus zaznamenali len v jednej časti tejto africkej krajiny.



Podľa WHO na to, aby výbor vyhlásil vypuknutie ohrozenia verejného zdravia medzinárodného záujmu, musí zistiť, že epidémia "má dôsledky na verejné zdravie za štátnou hranicou postihnutého štátu a môže následne vyžadovať rýchlu medzinárodnú reakciu".



KDR na svojom území eviduje desiatu epidémiu eboly za uplynulých 40 rokov. Aktuálne ide o druhú najhoršiu epidémiu od roku 2014, keď jej v trojici západoafrických štátov podľahlo viac ako 10.000 ľudí.



Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa prenáša až vtedy, keď prepukne.