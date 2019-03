V súvislosti s útokmi v Nemecku zadržali podozrivých aj v ČR

Zadržaný Iračan sa podľa viedenskej prokuratúry k samotným činom priznal, popiera však ich teroristickú motiváciu a tvrdí, že konal sám.

Viedeň 28. marca (TASR) - V súvislosti s vlaňajšími pokusmi o vykoľajenie vlakov v Nemecku zadržali dvoch údajných teroristov aj v Českej republike. Vo štvrtok to oznámil rakúsky minister vnútra Herbert Kickl, ktorého citovala agentúra DPA.



Podľa neho dvoch ďalších podozrivých zadržala polícia v Prahe v stredu. Stalo sa tak po tom, ako v pondelok v Rakúsku vzali do väzby 42-ročného Iračana a jeho manželku.



Obaja zadržaní "tvorili s týmto Iračanom spoločnú bunku", povedal pred poslancami parlamentu Kickl.



Podľa viedenskej prokuratúry je zadržaný Iračan "dôvodne podozrivý, že v októbri a decembri 2018 vykonal v Nemecku teroristické útoky na železničných tratiach". Prokuratúra v Mníchove a bavorský Krajinský kriminálny úrad následne informovali, že tento muž je údajne sympatizantom teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



Zadržaný Iračan sa podľa viedenskej prokuratúry k samotným činom priznal, popiera však ich teroristickú motiváciu a tvrdí, že konal sám. Obvinený je zo spáchania "teroristického trestného činu pokusu o vraždu, teroristického trestného činu vážneho poškodenia majetku a teroristického spolčovania sa", ako aj z účasti na aktivitách organizovanej zločineckej skupiny. V prípade uznania viny by mu za tieto skutky hrozil maximálny trest doživotia.



V októbri viacero páchateľov naplo nad koľajou na železničnej trati medzi Norimbergom a Mníchovom oceľové lano, ktoré poškodilo predné sklo vysokorýchlostného vlaku ICE. Súprava sa nevykoľajila a pri incidente neutrpel nikto zranenia. V decembri položili páchatelia na koľaje betónové bloky, pričom k plánovanému usmrteniu ľudí nedošlo len vďaka technickej poruche, uviedla prokuratúra vo Viedni.