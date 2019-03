V súvislosti so škandálom odstúpila už druhá členka kanadskej vlády

Príklad Wilsonovovej-Raybouldovej tento týždeň nasledovala aj šéfka rezortu financií Jane Philpottová.

Toronto 5. marca (TASR) - Kanadská ministerka financií Jane Philpottová v pondelok odstúpila z funkcie ako druhá členka vlády v súvislosti so škandálom, ktorý pred tohtoročnými voľbami otriasa administratívou premiéra Justina Trudeaua. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Kanadská ministerka spravodlivosti a generálna prokurátorka Jody Wilsonová-Raybouldová odstúpila z funkcie minulý týždeň. V spojitosti so škandálom poukázala na "sústavné" a "neprípustné" úsilie vysokopostavených činiteľov blízkych premiérovi, ktorí sa ju snažili odradiť od stíhania veľkej strojárskej spoločnosti SNC-Lavalin v prípade podozrení z korupcie.



"Usúdila som, že musím rezignovať zo svojho postu člena vlády," napísala Philpottová. Podľa vlastných slov prestala dôverovať tomu, akým spôsobom sa Trudeauov kabinet stavia k celému škandálu, ktorému médiá dali názov LavScam.



Premiér vyjadril nad rozhodnutím Philpottovej sklamanie a poďakoval jej za pôsobenie v ministerskej funkcií.



Už vo februári odstúpil poradca a blízky spolupracovník premiéra Gerald Butts, ktorý by mal v stredu vypovedať v prospech Trudeaua pred parlamentným výborom, pripomína AP.



Denník The Globe and Mail začiatkom februára napísal, že premiérovi spolupracovníci lobovali u Wilsonovej-Raybouldovej, aby upustila od plánov stíhať kanadskú spoločnosť SNC-Lavalin ohľadom sprenevery a korupcie. Namiesto toho požadovali, aby presadzovala dohodu o zmieri, ktorá by umožnila spoločnosti zaplatiť pokutu.



"Justin Trudeau už nemôže ďalej skrývať skutočnosť, že bol stredobodom pokusu o zasahovanie do trestného stíhania. Už nemôže ďalej s čistým svedomím pôsobiť na čele tejto krajiny," povedal líder opozičných konzervatívcov Andrew Scheer, ktorý vyzval premiéra, aby odstúpil a požadoval tiež policajné vyšetrovanie celej kauzy.



V Kanade sa majú v októbri tohto roku konať federálne parlamentné voľby.