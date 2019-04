V synagóge strieľal mladík, ktorý sa prihlásil aj k podpáleniu mešity

Šerif okresu San Diego William Gore novinárom povedal, že strelcovi pravdepodobne počas útoku zlyhala zbraň. Keď zo synagógy utekal, strieľal naňho agent pohraničnej stráže, ktorý bol mimo služby a v čase útoku sa nachádzal v synagóge. Zasiahol však len jeho únikové vozidlo.

San Diego 28. apríla (TASR) - Podozrivým zo streľby v synagóge pri San Diegu na juhu amerického štátu Kalifornia, pri ktorej v sobotu zahynula jedna žena a traja ďalší ľudia utrpeli zranenia, je 19-ročný muž, vyšetrovaný aj v súvislosti s požiarom v mešite v neďalekom meste z minulého mesiaca. Oznámila to miestna polícia.



Mladík identifikovaný políciou ako John T. Earnest v sobotu vstúpil do synagógy v meste Poway blízko San Diega a spustil paľbu z útočnej pušky na približne 100 veriacich, ktorí slávili posledný deň židovského sviatku pesach.



O život pri streľbe prišla 60-ročná Lori Kayeová a zranenia utrpeli miestny rabín Yisroel Goldstein, ako aj osemročné dievča a 34-ročný muž, oznámil podľa agentúry AP líder ortodoxného hnutia Chabad v okrese San Diego, rabín Yonah Fradkin. Podľa polície boli títo traja zranení hospitalizovaní v stabilnom stave.



Páchateľ z miesta činu ušiel na aute, krátko nato sa však sám nahlásil polícii a následne sa jej aj vzdal.



Šerif okresu San Diego William Gore novinárom povedal, že strelcovi pravdepodobne počas útoku zlyhala zbraň. Keď zo synagógy utekal, strieľal naňho agent pohraničnej stráže, ktorý bol mimo služby a v čase útoku sa nachádzal v synagóge. Zasiahol však len jeho únikové vozidlo.



Earnest krátko po úteku telefonoval na tiesňovú linku, aby nahlásil streľbu, a keď sa k jeho autu priblížil policajt, "podozrivý zastavil, vyšiel z auta s rukami nad hlavou a okamžite ho vzali do väzby", uviedol veliteľ polície San Diega David Nisleit.



Šerif Gore dodal, že Earnest nemal záznam v registri trestov, vyšetrovatelia však preverujú tvrdenie z jeho údajného internetového vyhlásenia o podpálení mešity v neďalekom meste Escondido. Tamojší požiar spôsobil v marci škody, nikoho však nezranil.



Útok v synagóge vyšetrujú ako možný trestný čin z nenávisti. Muž, ktorý sa predstavil ako John Earnest, zverejnil asi hodinu pred útokom na ultrapravicovom internetovom fóre protižidovský "otvorený list". Autor v ňom napísal, že je študentom zdravotníckej školy, a chválil páchateľov krvavých útokov na mešity na Novom Zélande z minulého mesiaca i v synagóge v Pittsburghu z vlaňajšieho októbra.



K najnovšej streľbe došlo presne šesť mesiacov po tom, ako ozbrojený muž 27. októbra 2018 usmrtil 11 ľudí v synagóge v pennsylvánskom meste Pittsburgh. Išlo vtedy o najkrvavejší útok na židovskú obec v dejinách Spojených štátov.



V meste Christchurch na Novom Zélande útočil 15. marca v dvoch mešitách belošský rasista, ktorý zastrelil 50 ľudí a ďalších 50 zranil.