V Sýrii prepustili zadržiavaného japonského novinára Džumpeia Jasudu

Jasuda začal pracovať ako reportér na Blízkom východe po roku 2000. V roku 2004 ho spolu s tromi ďalšími Japoncami zajali v Iraku, ale prepustili ho po intervencii islamských duchovných.

Tokio 23. októbra (TASR) - Militanti v Sýrii údajne prepustili japonského nezávislého novinára Džumpeia Jasudu, ktorého uniesli pred viac ako tromi rokmi. Informovala o tom v utorok televízia NHK s odvolaním sa na japonské vládne zdroje.



Jasuda sa má v súčasnosti nachádzať pod ochranou tureckej vlády. Japonské úrady na overení informácie o Jasudovom prepustení stále pracujú.



Japonská vláda v lete vyhlásila, že sa zo všetkých síl snaží Jasudu zachrániť. "Prvoradou povinnosťou vlády je chrániť bezpečnosť japonských občanov," povedal vtedy na margo Jasudovej záchrany hovorca japonskej vlády Jošihide Suga. "Robíme pre jeho záchranu všetko, čo je v našich silách, a to cez rôzne informačné siete," dodal.



Poslednú cestu do Sýrie podnikol Jasuda v roku 2015, aby priniesol informácie o svojom priateľovi a novinárovi Kendžim Gotóovi, ktorého uniesla a zavraždila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).



Kontakt s Jasudom sa prerušil po tom, čo 23. júna 2015 poslal odkaz ďalšiemu japonskému žurnalistovi na voľnej nohe. Vo svojich tvítoch dva dni predtým Jasuda napísal, že v práci mu často kladú prekážky a že prestane informovať o miestach svojho pobytu aj o svojich aktivitách.