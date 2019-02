V Sýrii zabili francúzskeho džihádistu Fabiena Claina

Claina počuť v jeho videu, ako po parížskych útokoch oznamuje, že posvätný úder na... križiacke Francúzsko podniklo osem bratov, ktorí mali pásy s výbušninami a útočné pušky.

Paríž 21. februára (TASR) - Pri nálete v noci na štvrtok bol v Sýrii zabitý vplyvný francúzsky džihádista Fabien Clain z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý sa stal smutne známym, keď jeho hlas v nahrávke oznamoval zodpovednosť za krvavé teroristické útoky v Paríži z novembra 2015. Tlačovej agentúre AFP to uviedli nemenované bezpečnostné zdroje.



Clain, ktorý údajne odišiel do Sýrie v marci 2015, zahynul pri nálete na dedinu Bághúz, poslednú baštu Islamského štátu v Sýrii.



Tento Francúz je ostrieľaný džihádista, ktorého v roku 2009 uznali za vinného z napomáhania pri posielaní extrémistov do boja proti americkým silám v Iraku, potom o šesť rokov sám odišiel žiť do samozvaného kalifátu Islamského štátu.



Claina počuť v jeho videu, ako po parížskych útokoch oznamuje, že "posvätný úder na... križiacke Francúzsko" podniklo "osem bratov, ktorí mali pásy s výbušninami a útočné pušky".



Desivá propagandistická nahrávka varovala, že vyčíňanie džihádistov v Paríži (v roku 2015) bolo len "začiatkom búrky".



Ozbrojení muži vtedy pri koordinovaných útokoch na reštaurácie a bary po celom Paríži, na hudobný klub Bataclan a národný štadión zavraždili 129 ľudí. Toto brutálne násilie šokovalo svet.



Clainov brat Jean-Michel, takisto džihádista, utrpel zranenia pri rovnakom nálete na dedinu Bághúz, pri ktorom zabili Fabiena.



V Bághúze sa zdržiavajú poslední bojovníci IS, proti ktorým vedú záverečnú ofenzívu sýrske sily podporované Spojenými štátmi.



Správu nemenovaných bezpečnostných zdrojov zatiaľ francúzske ministerstvo obrany ani zahraničných vecí nepotvrdilo.



Fabien, známy aj ako Brat Umar - alebo abú Ádam al-Faransí - prestúpil na islam v 90. rokoch 20. storočia a údajne mal 41 alebo 42 rokov. Pochádzal z francúzskeho ostrova Réunion v Indickom oceáne, ale neskôr sa presťahoval do pevninského Francúzska.



V roku 2009 ho odsúdili na päť rokov väzenia za organizovanie siete zodpovednej za posielanie nových členov do boja proti vojakom USA v Iraku.



V tom čase bol so svojím bratom Jeanom-Michelom aktívny v sieti radikálnych islamistov, známej ako "bunka z Artigatu", čo je obec v oblasti mesta Toulouse na juhozápade Francúzska.



Bratov údajne zradikalizoval Francúz sýrskeho pôvodu Olivier Corel, prezývaný "biely imám" (moslimský duchovný).