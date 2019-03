V Sýrii a Iraku by sa v súčasnosti mohlo nachádzať ešte približne 100 bojovníkov IS z Rakúska, vyplýva z údajov rakúskeho Spolkového úradu na ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT).

Viedeň 3. marca (TASR) - Kurdské jednotky zadržali v Sýrii zrejme rakúskeho bojovníka extrémistickej skupiny Islamský štát (IS). Na sociálnej sieti Facebook sa objavila videonahrávka nakrútená v tamojšom tábore, na ktorej mladý muž tvrdí, že pochádza z Viedne, informovala v noci na nedeľu rakúska verejnoprávna stanica ORF.



Odborník na terorizmus Thomas Schmidinger vo vyjadrení pre ORF označil zdroj príslušného videa za spoľahlivý. Podľa jeho slov zachytáva nahrávka muža, ktorého rodina pochádza z Turecka. Jeho štátna príslušnosť sa zatiaľ nedá overiť. Mohlo by však ísť o prvého bojovníka IS z Rakúska, ktorého zajali kurdské jednotky.



V Sýrii a Iraku by sa v súčasnosti mohlo nachádzať ešte približne 100 bojovníkov IS z Rakúska, vyplýva z údajov rakúskeho Spolkového úradu na ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT).