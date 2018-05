V Sýrii zahynulo v priebehu dvoch dní 42 ľudí

Podľa sobotňajšieho vyhlásenia Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii bolo medzi obeťami 19 Iráncov.

Bejrút 12. mája (TASR) - Dovedna 42 ľudí zahynulo tento týždeň pri útokoch izraelských vzdušných síl na predpokladané vojenské pozície v Sýrii. Podľa sobotňajšieho vyhlásenia Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii bolo medzi obeťami 19 Iráncov, píše agentúra AP.



K raketového útoku na základňu sýrskej armády pri meste Kiswa, ležiacom necelých 20 kilometrov juhozápadne od metropoly Damask, došlo z noci na stredu a zahynulo pri ňom 15 ľudí vrátane osem Iráncov.



Podľa SOHR ďalšie útoky v noci na štvrtok pripravili o život najmenej 27 ľudí vrátane šiestich sýrskych vojakov. SOHR dodalo, že údery zasiahli niekoľko stanovíšť sýrskych vojakov a Iránom podporovaných milícií neďaleko Damasku, v strednej časti a na juhu Sýrie.



Zo stredajších útokov obvinila Sýria Izrael. Izraelské ministerstvo obrany sa k správam o útoku odmietlo vyjadriť. Štvrtkové útoky Izrael okomentoval, že šlo o odvetu za raketovú paľbu na izraelské pozície na Golanských výšinách. Bol to najväčší izraelský útok v Sýrii od vojny v roku 1973.



Pri útoku IS zahynuli policajti a provládni bojovníci



Šesť ľudí zahynulo pri sobotňajšom útoku militantov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) na kontrolné stanovištia v severoirackej provincii Kirkúk. K útokom došlo v deň parlamentných volieb v krajine a IS predtým varoval, že udrie na volebné miestnosti.



Militanti zaútočili na stanovištia irackej polície a provládnych šiitských oddielov z Ľudových mobilizačných síl (PMF) v okrese mesta Rašád. Zahynuli štyria policajti a dvaja členovia PMF. Zranenia utrpeli traja bojovníci z PMF, uviedla tamojšia polícia pre agentúru Anadolu.



Islamský štát už v apríli pohrozil, že bude podnikať útoky na volebné miestnosti. Hovorca IS abú al-Hasan al-Muhádžir vyhlásil, že kandidáti a voliči sú neveriaci ľudia, ktorí zišli z Božej cesty.