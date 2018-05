V sýrskej vojne zahynulo 682 pracovníkov médií

Organizácia Sýrska sieť pre ľudské práva so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá monitoruje vojnu v Sýrii, zverejnila správu vo štvrtok v rámci Svetového dňa slobody tlače.

Londýn 4. mája (TASR) - Celkovo 682 pracovníkov médií vrátane ôsmich zahraničných, siedmich detí a šiestich žien zahynulo v sýrskom konflikte od marca 2011 do mája 2018, informovala Sýrska sieť pre ľudské práva (Syrian Network for Human Rights - SNHR) na svojej internetovej stránke.



Táto mimovládna organizácia so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá monitoruje vojnu v Sýrii, zverejnila správu vo štvrtok v rámci Svetového dňa slobody tlače.



SNHR poznamenala, že tradiční novinári neboli schopní podrobne pokrývať udalosti v Sýrii vzhľadom na ich rýchly vývoj, takže do práce sa zapojili aj občania, ktorí absolvovali nejakú formu novinárskeho kurzu. Automaticky sa stali priamym terčom páchateľov, o ktorých podávali správy.



Zo správy vyplýva, že 82 percent zabitých pracovníkov médií má na svedomí sýrsko-ruská aliancia. Sily sýrskeho režimu a iránske milície nesú zodpovednosť za smrť 538 pracovníkov médií, ruské sily 18, extrémistické islamské skupiny 69, frakcie ozbrojenej opozície 25, kurdské sily štyroch, medzinárodné koaličné sily jedného. V rukách iných strán konfliktu zahynulo 27 pracovníkov médií. Z celkového počtu obetí 37 zomrelo v dôsledku mučenia.



Zo správy taktiež vyplýva, že v spomínanom období bolo v Sýrii svojvoľne zadržaných 1116 pracovníkov médií, z toho 33 zahraničných a päť žien. Sýrsky režim zatkol 833 pracovníkov médií, extrémistické islamské skupiny 122, kurdské sily 56, frakcie ozbrojenej opozície 64. V ďalších 41 prípadoch sa neporadilo identifikovať stranu, ktorá zatýkala.