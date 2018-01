V Taliansku aj Švajčiarsku sneh odrezal od sveta alpské strediská

V švajčiarskom meste Adelboden na odstránenie sutín po zosuve pôdy povolali armádu.

Londýn 5. januára (TASR) - Sneh odrezal od okolitého sveta alpské lyžiarske strediská v mestách Cervinia v Taliansku a Adelboden vo Švajčiarsku. Informovala o tom v piatok spravodajská televízia BBC.



Talianske média uviedli, že mesto Cervinia ležiace v údolí Aosta je z polovice "pochované" pod dvoma metrami čerstvého snehu. Uviazlo tam približne 10.000 turistov. Vzhľadom na vysoký stupeň lavínového nebezpečenstva sú lyžiarske vleky na tamojších zjazdovkách mimo prevádzky.



Podľa výpovede jedného z turistov "je v Cervinii kvôli lavínovému nebezpečenstvu uzavretá hlavná cesta do Valtournenche... sneh z ciest odpratávajú všetkým, čím je to možné, bagrami, lopatami aj snehovými odhŕňačmi".



Podobná núdzová situácia postihla aj švajčiarske mesto Adelboden, kde na odstránenie sutín po zosuve pôdy povolali armádu. V mnohých strediskách platí štvrtý z piatich možných stupňov lavínového nebezpečenstva.



Počasie ohrozilo lyžiarske preteky Svetového pohára, ktoré sa v Adelbodene majú konať tento víkend. Podľa tamojších novín je nepriechodná cesta zo strediska do mesta Frutigen.







Podľa správ švajčiarskych médií sa ale preteky uskutočnia a úrady na sprejazdnení cesty pracujú.



Aj v tirolskom regióne v Rakúsku platí vysoký stupeň lavínového nebezpečenstva a mnohé cesty sú neprejazdné. Vo Vorarlbersku platí štvrtý z piatich možných stupňov lavínového nebezpečenstva.



Vo francúzskych Alpách zatvorili lyžiarske zjazdovky vo Val d'Isere - v jednom z najväčších stredísk - a v Chamonix pozastavili väčšinu vlekov.



Tlaková níž Eleanor sprevádzaná silným vetrom a dažďom zasiahla Švajčiarsko, Írsko, Britániu, Francúzsko, Holandsko či Nemecko.