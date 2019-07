Taliani odobrili vyššie pokuty pre mimovládky zachraňujúce migrantov

Finančné postihy voči mimovládnym organizáciám zapojeným do záchranných operácií na mori sú súčasťou Salviniho tvrdého postoja k migrácii.

Rím 26. júla (TASR) - Poslanci dolnej komory talianskeho parlamentu odobrili vo štvrtok zvýšenie pokút - až do výšky milióna eur - pre humanitárne organizácie, ktorých lode neoprávnene vplávajú do talianskych prístavov. Informovala o tom agentúra DPA.



Za prísnejšiu verziu tzv. bezpečnostného dekrétu, ktorý momentálne počíta s pokutami vo výške 10.000 - 50.000 eur, hlasovalo 322 poslancov, proti sa vyjadrilo 90. Zmienený dekrét vypracovaný na podnet krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho vstúpil do platnosti 15. júna.



Jeho ďalšie sprísnenie, ktoré presadzuje populistická vládna koalícia, si vyžaduje súhlas oboch komôr talianskeho parlamentu, pričom Senát by mal o tejto veci hlasovať 13. augusta.



Finančné postihy voči mimovládnym organizáciám zapojeným do záchranných operácií na mori sú súčasťou Salviniho tvrdého postoja k migrácii, pripomína DPA.



Takéto pokuty už udelili nemeckej Sea-Watch a talianskej Mediterranea, dvom neziskovým organizáciám, ktoré neuposlúchli nariadenia Ríma, aby s migrantmi nevplávali do talianskych vôd. Talianske úrady im aj skonfiškovali plavidlá.



Talianske ministerstvo vnútra vo štvrtok informovalo, že do krajiny za aktuálny rok prišlo len 3418 migrantov, pričom ich množstvo tak oproti vlaňajšku pokleslo o 81 percent.



Mimovládne organizácie, voči ktorým Salvini zameriava svoje protimigračné ťaženie, sú pritom zodpovedné len za zlomok z uvedeného počtu, píše DPA. Dodáva, že väčšina migrantov sa v súčasnosti do Talianska dostáva bez pomoci takýchto organizácií.