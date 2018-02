V Taliansku narastajú pred parlamentnými voľbami prejavy rasizmu

Zločiny z nenávisti motivované rasovým alebo náboženským zaujatím vzrástli podľa policajnej štatistiky v Taliansku viac než desaťnásobne, a to zo 71 incidentov v roku 2012 na 803 v roku 2016.

Verona 9. februára (TASR) - Prejavy rasizmu a antisemitizmu sú v Taliansku čoraz výraznejšie, častejšie a násilnejšie. Napísala to v piatok agentúra AP. Dodala, že téma migrácie aktuálne mimoriadne dominuje aj v predvolebnej kampani pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami vypísanými na 4. marca. Bezprecedentná protiimigračná rétorika podľa mnohých zhoršuje napätie a dokonca povzbudzuje násilie.



Zločiny z nenávisti motivované rasovým alebo náboženským zaujatím vzrástli podľa policajnej štatistiky v Taliansku viac než desaťnásobne, a to zo 71 incidentov v roku 2012 na 803 v roku 2016. Ide o päťročné obdobie, počas ktorého bola krajina svedkom zvýšeného príchodu migrantov.



Taliansky občan Luca Traini, niekdajší neúspešný kandidát Ligy Severu v komunálnych voľbách v Corridonii, v sobotu v meste Macerata z idúceho auta strieľal zámerne do cudzincov. Muž pri svojom útoku zranil šesť ľudí z afrických štátov Mali, Ghany a Nigérie.



Líder Ligy Severu Matteo Salvini sa od mužovho konania dištancoval, keď vyhlásil, že "ten, čo strieľa, je delikvent". Vzápätí však Salvini odsúdil "inváziu migrantov do Talianska" a dodal, že sa "nemôže dočkať" vstupu svojej strany do vlády a "nastolenia bezpečnosti, sociálnej spravodlivosti a dôstojnosti v Taliansku".