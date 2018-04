V Taliansku sa začali konzultácie o vytvorení vlády

Lídri Hnutia piatich hviezd (M5S) a stredopravej koalície sa s prezidentom stretnú vo štvrtok.

Rím 4. apríla (TASR) - Taliansky prezident Sergio Mattarella začal v stredu sériu konzultácií o možnostiach vytvorenia novej vlády. Prijme predsedov oboch komôr zákonodarného zboru a po nich aj predstaviteľov menších parlamentných zoskupení.



Agentúra AP pripomína, že najviac hlasov v parlamentných voľbách síce získalo populistické M5S, ale parlamentnú väčšinu má centristicko-pravicová koalícia vedená Ligou Severu (LN), ktorá vystupuje proti prisťahovalcom. Ani jeden z týchto subjektov však nemá dostatočnú podporu na to, aby mohol vládnuť sám.



Lídri M5S a LN - Luigi Di Maio a Matteo Salvini - skúmajú možnosti uzavretia koaličnej dohody, rozdeľujú ich však politické nezhody vrátane otázky, kto by sa mal stať premiérom.



Di Maio okrem toho ešte v utorok uviedol, že je otvorený vláde s Ligou Severu alebo Demokratickou stranou (PD), ktorá vo voľbách utrpela najväčšiu porážku vo svojich dejinách. Di Maio však odmietol možnosť vládnuť so stranou Vpred Taliansko (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho, pričom ako dôvod uviedol práve Berlusconiho odsúdenie za daňové podvody.



PD v reakcii na slová predstaviteľa M5S uviedla, že jeho návrh nie je prijateľný. Doteraz vládnuca PD chce podľa slov úradujúceho lídra Maurizia Martinu i šéfa jej frakcie v Senáte Andreu Marcucciho pôsobiť ako zodpovedná opozícia.



Ak prvé kolo konzultácií nevyústi do riešenia, Mattarella by mohol po prestávke začať druhé kolo rokovaní.



Talianske médiá pripúšťajú, že patová situácia potrvá dlhšie a v prípade, že sa nenájde riešenie v priebehu niekoľkých mesiacov, Mattarella môže rozhodnúť o zopakovaní volieb.