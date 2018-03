V Taliansku vrcholí kampaň pred parlamentnými voľbami

Taliansko má za sebou dlhú históriu nestability a politická scéna i finančné trhy sú aj teraz znepokojené neistotou, ktorú predstavujú nedeľné voľby, konané podľa nového zmiešaného volebného systému.

Rím 2. marca (TASR) - V posledný deň kampane pred nedeľnými parlamentnými voľbami sa lídri politických strán v Taliansku vydali do ulíc miest, aby sa stretli so svojimi potenciálnymi voličmi, informovala agentúra Reuters.



Hnutie piatich hviezd (M5S) brázdilo v piatok svojou "volebnou" dodávkou ulice chudobnejších štvrtí Ríma, kde voličom predstavovalo svoj volebný program. Líder M5S Luigi Di Maio šiel do volieb so sľubmi, ktorých uskutočnenie by si podľa odhadov agentúry Reuters vyžiadalo 80 miliárd eur.



Na posledné stretnutia s voličmi sa vydali aj predstavitelia ďalších politických strán. Expremiér Matteo Renzi, predseda stredoľavej Demokratickej strany, voličom sľuboval zaviesť minimálnu mzdu, ktorá v Taliansku doteraz neexistovala. Líder strany Vpred Taliansko Silvio Berlusconi má zasa v úmysle zrušiť nepopulárnu daň z takzvanej hlavnej rezidencie, čiže nehnuteľnosti, v ktorej má jedinec alebo rodina trvalý pobyt.



Podľa agentúry Reuters spoločným menovateľom posledných predvolebných vystúpení pravicových politikov je obava zo sily protisystémového M5S. Zazneli varovania, že hlasy odovzdané populistom by mohli negatívne ovplyvniť ozdravovanie talianskej ekonomiky. Lídri strán okrem toho vylúčili akékoľvek povolebné spojenectvo so svojimi súpermi.



Taliansko má za sebou dlhú históriu nestability a politická scéna i finančné trhy sú aj teraz znepokojené neistotou, ktorú predstavujú nedeľné voľby, konané podľa nového zmiešaného volebného systému.



Posledné prieskumy verejnej mienky boli v Taliansku zverejnené pred dvoma týždňami. Politické strany si preto dali urobiť vlastné prieskumy, ktoré ukázali, že M5S by mohlo triumfovať na juhu krajiny, čo môže zmariť šancu pravice na hladké víťazstvo.



Predvolebná kampaň v Taliansku sa končí dnešným dňom, v sobotu už nebude možné agitovať. Volebné miestnosti budú v nedeľu otvorené od 07.00 h do 23.00 h SEČ, keď sa začnú objavovať aj prvé odhady. Vzhľadom na nový volebný systém, ktorý funguje na základe väčšinového a pomerného prerozdelenia mandátov, potrvá zrejme niekoľko hodín, kým bude výsledok volieb známy.