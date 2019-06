V Taliansku zatkli 18 ľudí za vymývanie mozgov deťom a ich predaj

Medzi obvinenými sú psychoterapeuti pracujúci pre združenie sociálnych pracovníkov v meste Moncalieri pri Turíne a starosta Bibbiana.

Rím 28. júna (TASR) - Talianska polícia zatkla 18 ľudí vrátane starostu, lekárov a sociálnych pracovníkov za údajné vymývanie mozgov bezbranným deťom, aby si mysleli, že ich rodičia zneužívajú. Cieľom bol následný predaj detí náhradným rodičom. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Polícia v severotalianskom meste Reggio Emilia pozatýkala podozrivých po tom, čo vyšetrovanie začaté v roku 2018 odhalilo údajnú sieť opatrovníkov, ktorí používali rôzne metódy vrátane elektrošokov tak, že deti presvedčili o ich sexuálnom zneužívaní.



Sieť týchto ľudí potom údajne dala deti do náhradných rodín výmenou za peňažnú hotovosť, pričom darčeky a listy deťom od ich skutočných rodičov ukrývala v sklade, ktorý polícia odhalila.



O údajnom vymývaní mozgov informovali talianske médiá a tlačovej agentúre AFP to vo štvrtok potvrdila polícia v meste Bibbiano, neďaleko spomínaného Reggio Emilia.



"Tieto obvinenia - ak sa potvrdia, sú desivé a šokujúce," vyhlásil taliansky premiér Giuseppe Conte na stretnutí skupiny krajín G20 v Japonsku.



Medzi obvinenými sú psychoterapeuti pracujúci pre združenie sociálnych pracovníkov v meste Moncalieri pri Turíne a starosta Bibbiana.



Pri vymývaní mozgov detí napodobnili zatknuté osoby detské kresby a dali im sexuálny obsah. Používali tiež elektrošokovú liečbu ako "malý spomienkový stroj", aby vyvolali nepravdivé, falošné spomienky na zneužívanie. Terapeuti sú obvinení aj z toho, že sa prezliekali do kostýmov "zlých" postáv z detských rozprávok a príbehov.



Vyšetrovanie s krycím názvom "Anjeli a démoni" odhalilo systém, ktorý bol predstavovaný ako "vzorový model sociálneho zabezpečenia pre zneužívané neplnoleté osoby, ale v skutočnosti to bol ilegálny podnik ubližujúci deťom," napísali noviny La Repubblica.



"Z vyšetrovania vyplýva, že cieľom zatknutej skupiny bolo odobrať deti ich rodinám v ťažkých sociálnych situáciách a dať ich, za peniaze, iným rodičom," uviedli noviny Corriere della Sera.



Niektorých z náhradných rodičov obvinili zo sexuálneho zneužívania detí, za ktoré zaplatili peniaze, dodala La Repubblica.



Polícia odmietla uviesť, koľko detí sa táto kauza týka, ako aj ich vek.



V ilegálnom obchode išlo o státisíce eur, napísali talianske médiá.