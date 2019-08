V telách dvoch obetí zabitých kušou sa našli utlmujúce látky

V sobotu 11. mája našli Torstena W. (53) a jeho partnerku Kerstin E. (33), ako ležali mŕtvi na dvojposteli v passauskom penzióne a držali sa za ruky.

Berlín 12. augusta (TASR) - V telách dvoch obetí, zabitých v máji kušou v nemeckom meste Passau, sa našli stopy po utlmujúcich látkach. Informoval o tom v pondelok hovorca miestnej prokuratúry s odvolaním sa na závery policajného vyšetrovania, píše agentúra DPA.



V sobotu 11. mája našli Torstena W. (53) a jeho partnerku Kerstin E. (33), ako ležali mŕtvi na dvojposteli v passauskom penzióne a držali sa za ruky. V hlavách a srdciach mali zabodnuté šípy z kuše, vedľa nich ležali závety.



Telo ďalšej ženy, 30-ročnej Fariny C., objavili na zemi v kaluži krvi. V krku mala jediný šíp.



Polícia vyšetruje prípad ako "vraždu na žiadosť obetí a samovraždu", pričom Farina C. podľa predbežnej vyšetrovacej verzie najprv zastrelila pár a následne aj seba.



V byte Fariny C. vo Wittingene, vzdialenom približne 400 kilometrov, sa našli dve ďalšie mŕtve ženy vo veku 35 a 19 rokov. Tie zomreli zrejme na následky otrávenia.



Vyšetrovatelia sú presvedčení, že všetci mŕtvi boli súčasťou "stredovekého kultu" - sekty, ktorej vodcom bol Torsten W.