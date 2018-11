V tele pacienta zosnulého po operácii sa našli rôzne veci

Súdny znalec už v úvode procesu uviedol, že bude iba ťažko preukázateľné, kedy sa predmety dostali do tela a kto za to nesie zodpovednosť.

Hannover 1. novembra (TASR) - Proces s lekármi obvinenými zo zlyhania pri operácii, po ktorej zostalo v brušnej oblasti 74-ročného pacienta celkove 16 predmetov vrátane ihly či obkladov, sa začal vo štvrtok na Krajinskom súde v Hannoveri v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko.



Pacient po krátkom čase zomrel zrejme aj na následky zápalov, ktoré spôsobili cudzie predmety v jeho organizme. Spôsob, akým sa dostali do tela, by malo objasniť súdne pojednávanie.



Súdny znalec už v úvode procesu uviedol, že bude iba ťažko preukázateľné, kedy sa predmety dostali do tela a kto za to nesie zodpovednosť. Osobne však považuje za pravdepodobnejšie, že vina padá na ošetrujúci personál, pretože si nevie predstaviť, že by sa niektoré z vecí dostali do tela počas operácie.



Obžalovaný ošetrujúci lekár zosnulého pacienta akúkoľvek vinu poprel, informoval Severonemecký rozhlas (NDR).



Posudok z oblasti rádiológie by teraz mal objasniť, či by prítomnosť vecí v tele pacienta bola odhalila počítačová tomografia.



Zdravotná poisťovňa zosnulého požaduje od predmetnej nemocnice odškodné vo výške 75.000 eur ako náhradu nákladov na jeho terapiu. Ak uspeje, požiada o odškodnenie v ďalšom procese aj vdova po zosnulom.