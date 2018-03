V texaskom Austine došlo znova k výbuchu, zranenia utrpela jedna osoba

Od 2. marca došlo v Austine a jeho okolí už k dovedna už šiestim explóziám, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia a štyria ďalší utrpeli vážne zranenia.

Austin 21. marca (TASR) - Prinajmenšom jedna osoba utrpela zranenia pri ďalšom výbuchu, ku ktorému došlo utorok večer v Austine, hlavnom mestom amerického štátu Texas, kde polícia pátra po sériovom bombovom útočníkovi. S odvolaním sa na vyhlásenia miestnych úradov o tom informovala spravodajská televízia Sky News.



Od 2. marca došlo v Austine a jeho okolí už k dovedna už šiestim explóziám, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia a štyria ďalší utrpeli vážne zranenia. K poslednému z výbuchov došlo v utorok večer miestneho času v predajni neziskovej organizácie Goodwill.



Podľa vyhlásenia miestnej záchrannej služby sa pri ňom zranil muž-tridsiatnik, ktorý utŕžil "potenciálne vážne" avšak zrejme nie život ohrozujúce zranenia.



Poslednú explóziu nespôsobila balíková bomba, ale bližšie nespresnené zápalné zariadenie a podľa polície momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by tento incident súvisel s predošlými výbuchmi. Spravodajská stanica CBS uviedla, že poslednú explóziu zapríčinila svetlica a zraneným, resp. popáleným, mužom je pracovník zmieneného obchodu.



K najnovšiemu výbuchu došlo len niekoľko hodín po tom, ako v distribučnom centre kuriérskej spoločnosti FedEx neďaleko mesta San Antonio explodoval na bežiacom páse balík, pričom spôsobil ľahšie zranenia tamojšej zamestnankyni. Táto zásielka mala údajne smerovať práve do Austinu, priblížila Sky News.



Polícia krátko na to zaistila v prevádzke FedExu pri hlavnom letisku Austinu ďalší podozrivý balík, ktorý obsahoval výbušninu. Aj tento incident úrady spájajú s predošlými výbuchmi.



K utorňajším výbuchom došlo necelé dva dni po inom bombovom útoku, pri ktorom utrpeli v Austine zranenia dvaja muži vo veku 22 a 23 rokov. Nedeľnú explóziu spustil takmer neviditeľný nástražný drôt, čo podľa polície naznačovalo "vyšší stupeň sofistikovanosti" oproti predchádzajúcim trom balíkovým bombám, ktoré boli ponechané na schodoch pred vchodovými dverami do domov.



Pri predošlých explóziách zo začiatku marca zahynuli dvaja Afroameričania - Anthony Stephan House (39) a Draylen Mason (17).