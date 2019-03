V Thajsku sa začali prvé voľby od vojenského prevratu v roku 2014

Thajská junta po prevrate sľubovala, že pri moci zostane iba rok, kým sa v krajine neobnoví poriadok narušený masovými demonštráciami proti predošlej vláde.

Bangkok 24. marca (TASR) - V Thajsku sa v nedeľu otvorili volebné miestnosti v rámci prvých parlamentných volieb, odkedy armáda v roku 2014 zvrhla zvolenú vládu. Informovala o tom agentúra AP.



Premiér Prajut Čan-o-ča, šéf armády, ktorý viedol prevrat, dúfa, že vydrží pri moci po tom, ako zaviedol nový politický systém. Ten vedie k potláčaniu vplyvu veľkých politických strán, ktoré nie sú na strane armády.



Voliť môže 51 miliónov Thajčanov, pričom sedem miliónov z nich sú prvovoliči. Lídri opozičných strán vyzvali, aby obyvatelia išli voliť vo veľkom počte, pretože to je podľa nich jediný spôsob, ako zmariť Prajutove plány.



Thajská junta po prevrate sľubovala, že pri moci zostane iba rok, kým sa v krajine neobnoví poriadok narušený masovými demonštráciami proti predošlej vláde.



Už po roku sa tak mali konať nové voľby, ktoré však junta následne niekoľkokrát odložila, pričom ako dôvod uvádzala potrebu zrealizovať reformy a zaistiť národnú bezpečnosť. Napokon dátum volieb stanovili na 24. marca 2019.



Analytici sa však obávajú, že hlasovanie nebude úplne demokratické, keďže viaceré zákony zvýhodňujú práve vojenský režim, uviedla agentúra DPA, ktorá pripomína, že ústava vypracovaná juntou, ktorú Thajčania schválili v roku 2016 v referende, umožňuje, aby o novom premiérovi hlasoval juntou vymenovaný Senát.



Prajut Čan-o-ča sa bude uchádzať o kreslo premiéra ako kandidát strany spriaznenej s juntou.



Keď armáda uchopila v roku 2014 moc, uviedla, že chce skoncovať s politickými nepokojmi, ktoré boli pravidelne sprevádzané násilím a narušovali každodenný život a hospodárstvo.



Thajský kráľ Mahá Vatčirálongkón tesne pred nedeľnými voľbami vyzval na podporu "dobrých" lídrov s cieľom zabrániť "chaosu". Jeho výzvu odvysielali všetky miestne televízne stanice.



Viac ako 93.000 volebných miestností v 77 provinciách bude otvorených do 11.00 h SEČ. Volebná komisia uviedla, že prvé neoficiálne výsledky by mohli byť zverejnené tri hodiny po ukončení hlasovania.