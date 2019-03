V Tunisku stanovili termíny prezidentských a parlamentných volieb

Po prepade tuniského dinára však v krajine stúpli ceny a zvýšili sa dane, v dôsledku čoho Tunisania začali prejavovať nespokojnosť. Krajina tiež trpí v dôsledku džihádistických útokov.

Tunis 7. marca (TASR) - Parlamentné voľby v Tunisku sa uskutočnia 6. októbra. Takisto na jeseň - 10. novembra - je plánovaný termín aj pre voľby prezidentské. Oznámila to v stredu ústredná volebná komisia. Pôjde v poradí o tretie celoštátne demokratické voľby v Tunisku od revolúcie v roku 2011, vysvetľuje agentúra AFP.



Pokiaľ sa nového prezidenta nepodarí zvoliť v prvom kole, uskutoční sa podľa volebnej komisie do dvoch týždňov kolo druhé.



Povstanie v Tunisku, v ktorom ľudia zosadili dlhoročného diktátora Zína Ábidína bin Alího, vyvolalo vlnu tzv. arabskej jari. Tunisko sa podľa AFP cení a dáva za príklad ako model demokratizácie v arabskom svete.



Po prepade tuniského dinára však v krajine stúpli ceny a zvýšili sa dane, v dôsledku čoho Tunisania začali prejavovať nespokojnosť. Krajina tiež trpí v dôsledku džihádistických útokov.



V predchádzajúcich voľbách v roku 2014 sa do čela krajiny dostal prvý demokraticky zvolený prezident Bádží Káid Sabsí.