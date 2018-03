V Turecku odsúdili 25 novinárov obvinených z napojenia na Gülena

Mnohí z týchto novinárov pracovali pre významné noviny Zaman, nad ktorými prevzali úrady kontrolu v roku 2016.

Ankara 9. marca (TASR) - V Turecku odsúdili v piatok 25 novinárov za údajné napojenie na strojcov pokusu o prevrat z júla 2016. Informovala o tom spravodajská televízia BBC.



Dovedna 23 z nich bolo uznaných za vinných z členstva v ozbrojenej teroristickej organizácii a súd im uložil tresty až do výšky 7,5 roka väzenia.



Dvoch uznal súd za vinných na základe menších obvinení.



Odsúdení pracovali najmä so subjektmi spriaznené s hnutím exilového duchovného Fethullaha Gülena, ktorému turecké vedenie pripisuje zodpovednosť za zmarený pokus o predvlaňajší vojenský prevrat. On sám však tieto obvinenia odmieta.



V jednom z posledných procesov tiež odsúdili popredného novinára Murata Aksoya a popového speváka a publicistu Atillu Taša na trest odňatia slobody v trvaní 25 a 37 mesiacov na základe obvinenia z napomáhania teroristickej organizácii bez toho, aby boli členmi.



Obaja boli prepustení vzhľadom na čas, ktorý už vo väzení strávili.



Po zmarení pokusu o prevrat bol v Turecku vyhlásený výnimočný stav a proti údajným pučistom sa začali rozsiahle zákroky. Zadržaných bolo odvtedy viac ako 50.000 osôb a 150.000 ďalších ľudí prišlo o pracovné miesta v armáde a vo verejnom a v súkromnom sektore.