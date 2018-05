V Turecku odsúdili ďalších obžalovaných v súvislosti s pokusom o puč

V Turecku zadržali v uplynulých 22 mesiacoch viac ako 159.000 ľudí, najmenej 48.000 z nich umiestnili do cely predbežného zadržania.

Izmir 21. mája (TASR) - Na doživotné tresty väzenia so sprísneným režimom odsúdili v pondelok v procese s celkove 280 obžalovanými zo spoluúčasti na zmarenom pokuse o štátny prevrat z 15. júla 2016 v západotureckom Izmire 104 osôb.



Informovala o tom tamojšia štátna tlačová agentúra Anadolu, ktorá uviedla iba mená a hodnosti niekdajších obžalovaných z radov vysokopostavených predstaviteľov ozbrojených síl.



V procese sa podľa rovnakého zdroja zrodilo v pondelok celkove 137 rozsudkov. Podľa ďalších tureckých agentúr Dogan a Ihlas odsúdili ďalších 21 obžalovaných za "atentát na prezidenta Erdogana" na 20 rokov väzenia a ďalších 31 ľudí dostalo za "členstvo v teroristickom zoskupení" 10,5 roka väzenia.



Zo správ nie je zrejmé, ako došlo k protichodným číselným údajom, respektíve u ktorých z obžalovaných sa tresty prekrývajú.



V Turecku zadržali v uplynulých 22 mesiacoch viac ako 159.000 ľudí, najmenej 48.000 z nich umiestnili do cely predbežného zadržania pre podozrenie zo spoluúčastí na predmetnom sprisahaní riadenom podľa vlády kazateľom Fethullahom Gülenom žijúcim v zámorí.



V procesoch, ktoré sa následne uskutočnili v krajine polmesiaca, odsúdili do začiatku marca 2018 viac ako 586 ľudí na doživotné tresty väzenia so sprísneným alebo obvyklým režimom.