V Turecku zadržali Dánku, ktorá sa pridala k Islamskému štátu

Ankara 13. marca (TASR) - Turecká polícia zadržala dánsku štátnu príslušníčku, ktorá je podozrivá z toho, že sa pridala k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). V stredu o tom na základe údajov agentúry Anadolu informovala agentúra AFP.



Na ženu, pôvodom z Libanonu, bol vydaný medzinárodný zatykač. Polícia ju zadržala v meste Bursa pri severozápadnom pobreží Turecka po tom, ako pomocou falošného pasu ilegálne prekročila štátne hranice.



V čase, keď bol samozvaný "kalifát" vytvorený IS na vrchole svojej moci, bolo Turecko jednou z hlavných tranzitných krajín pre zahraničných islamistov, ktorí sa chceli pripojiť k tejto extrémistickej organizácii.



Ankara odvtedy pristúpila k ráznejšej politike, charakteristickej zatýkaním a vyhosťovaním cudzích občanov podozrivých zo spolupráce s IS.