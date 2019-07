V Turecku zadržali dve ženy podozrivé z členstva v Islamskom štáte

Podľa Anadolu Rusky vo výpovedi uviedli, že ich manželia zahynuli v Sýrii a ony sa chceli cez Turecko vrátiť do Ruska.

Ankara 3. júna (TASR) - Turecké úrady zadržali dve Rusky, ktoré sú údajne podozrivé z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) a pátra po nich Interpol. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Turecká agentúra Anadolu uviedla, že obe ženy v sprievode deviatich detí boli zadržané v tureckom pohraničnom meste Akčakale po tom, čo nelegálne prekročili turecké hranice so Sýriou. Podľa Anadolu Rusky vo výpovedi uviedli, že ich manželia zahynuli v Sýrii a ony sa chceli cez Turecko vrátiť do Ruska.



Ženy, ktoré turecké úrady identifikovali ako B.I. a F.B., budú predvedené pred súd. Ten rozhodne o ich ďalšom osude. Čo sa stalo s ich deťmi nebolo bezprostredne známe, napísala AP.