V Turecku zadržali štyroch predpokladaných členov Islamského štátu

Medzi zadržanými je aj tzv. emir alebo vodca z Dajr az-Zaur, ktoré je veľkým mestom vo východnej Sýrii.

Ankara 27. apríla (TASR) - Štyroch predpokladaných vyššie postavených členov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) zadržali počas operácie v tureckom meste Izmir na pobreží Egejského mora. S odvolaním sa na vyhlásenie tureckých úradov o tom v piatok informovala turecká tlačová agentúra Anadolu.



Medzi zadržanými je aj tzv. emir alebo vodca z Dajr az-Zaur, ktoré je veľkým mestom vo východnej Sýrii. Ďalšími troma podozrivými sú vyššie postavení predstavitelia pôsobiaci v rámci IS.



Štvoricu chytili v rámci spoločnej operácie tureckých tajných služieb a protiteroristických jednotiek, napísal turecký denník Hürriyet. Muži sa maskovali v skupine sýrskych utečencov, ktorá plánovala prejsť do Európy.



Zadržaní predpokladaní islamisti sa teraz nachádzajú na policajnej stanici v Izmire, kde ich vypočúva protiteroristická jednotka.



Správy o tomto prípade polícia v Izmire potvrdila, viac detailov však nateraz neposkytla, doplnila agentúra AP.