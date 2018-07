V Turecku zasadol rozšírený parlament, prísahu skladá 600 poslancov

Najväčšia turecká opozičná strana, Republikánska ľudová strana (CHP), má v novom parlamente 146 kresiel.

Ankara 7. júla (TASR) - Tureckí poslanci nového rozšíreného parlamentu skladajú v sobotu popoludní v Ankare slávnostnú prísahu. Na základe vlaňajšieho referenda o zmene ústavy zasadá po novom v tureckom zákonodarnom zbore nie 550, ale 600 poslancov. Do parlamentu sa dostalo päť politických strán.



Poslanci zasadli na ustanovujúcej schôdzi o 13.00 h SELČ. Ako prvý zložil prísahu staronový predseda parlamentu Durmuš Yilmaz. Poslanci tiež držali minútu ticha na pamiatku zakladateľa moderného tureckého štátu Mustafu Kemala Atatürka.



Ľudová aliancia vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) a Strany národného hnutia (MHP) si v júnových predčasných parlamentných voľbách so ziskom 53,6 percenta hlasov zabezpečila v 600-miestnom parlamente 344 kresiel. AKP, ktorá obsadila 295 miest, by bez podpory nacionalistickej MHP (49 mandátov) väčšinu v parlamente tesne minula.



Najväčšia turecká opozičná strana, Republikánska ľudová strana (CHP), má v novom parlamente 146 kresiel. Prokurdská Ľudovodemokratická strana (HDP) má 67 a stredopravá a Strana dobra (Iyi Parti - IP) 43 mandátov.



Poslancom vládnucej AKP sa ešte pred zasadnutím prihovoril jej predseda a úradujúci turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý sa so ziskom 52,59 percenta hlasov stal oficiálnym víťazom predčasných prezidentských volieb.



"Turecko sa v pondelok prezidentskou prísahou pustí do novej éry. V sídle prezidenta budeme mať veľkolepú slávnostnú inauguráciu," povedal Erdogan. Dodal, že na svojej inaugurácii bude mať "22 prezidentov a 17 premiérov, viceprezidentov a predsedov parlamentov", následne predstaví svoj nový kabinet.



Erdogan zloží prísahu v pondelok v Ankare. V tento deň taktiež oznámi zloženie svojho kabinetu, povedal podľa agentúry Anadolu jeho hovorca Ibrahim Kalin.



Nový kabinet sa podľa nového prezidentského systému zmenší. Oproti pôvodným 21 bude mať 16 ministrov. Erdogan taktiež namiesto podpredsedov vlády vymenuje viceprezidentov.



Ministerstvo pre európske záležitosti prejde pod správu ministerstva zahraničných vecí.



Prvé zasadnutie nového Erdoganovho kabinetu bude v piatok.



Erdogan bude vo svojom druhom funkčnom období disponovať na základe vlaňajšieho referenda o zmene ústavy omnoho širšími právomocami než doposiaľ. Novým prezidentským systémom v Turecku dochádza k zrušeniu funkcie premiéra, pričom prezident bude zároveň hlavou štátu i šéfom vlády.