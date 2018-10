V uliciach Londýna sa demonštruje za ďalšie referendum o brexite

Z demonštrácie so psami za vypísanie druhého referenda o brexite.

Na podujatí nechýbajú úradujúci starosta Londýna Sadiq Khan, ani proeurópski poslanci vládnych konzervatívcov.

Londýn 20. októbra (TASR) - Desiatky tisícok Britov vyšlí v sobotu do ulíc Londýna, aby na pochode ulicami hlavného mesta krajiny a na následnom záverečnom mítingu požadovali druhé referendum o brexite.



Podľa ich predstáv by občania Spojeného kráľovstva mali mať možnosť hlasovať o definitívnej dohode o odchode ostrovnej monarchie z Európskej únie.



Protestná akcia organizátorov z kampane "People's Vote", ktorý očakávajú na nej celkovú účasť viac ako 100.000 ľudí, by mala vyvrcholiť v neskorých popoludňajších hodinách záverečným mítingom neďaleko sídla britského parlamentu, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.



