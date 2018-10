V USA sa objavili letáky znevažujúce židov a Sorosa

Organizácia Liga proti hanobeniu (ADL) potvrdila, že plagáty sa objavili v areáloch univerzít a iných organizácií v štátoch Kalifornia, Iowa, New York, Virgínia, Massachusetts a Illinois.

Washington 19. októbra (TASR) - V šiestich štátoch USA sa v priebehu uplynulého týždňa objavili letáky obviňujúce amerických židov a miliardára a filantropa Georgea Sorosa z útokov na Bretta Kavanaugha, ktorého americký Senát začiatkom októbra schválil do funkcie sudcu najvyššieho súdu. Informoval o tom v piatok na svojej webovej stránke denník Haarec.



Letáky distribuované neonacistickou a antisemitskou organizáciou, ktorá sa nazýva Stormer Book Club, kladú židom a Sorosovi za vinu, že stoja za obvineniami zo sexuálneho obťažovania, ktoré voči Kavanaughovi pred jeho schválením do funkcie sudcu vznieslo viacero žien.



"Vždy, keď sa koná nejaké podujatie namierené proti belochom, Američanom a slobode, stačí pohľad, a hneď je jasné, že sú za tým židia," hlása text letákov, na ktorých je okrem toho vyobrazený sudca Kavanaugh obklopený karikatúrami židovských senátorov a Georgea Sorosa s Davidovou hviezdou na čele.



Organizácia Liga proti hanobeniu (ADL) potvrdila, že plagáty sa objavili v areáloch univerzít a iných organizácií v štátoch Kalifornia, Iowa, New York, Virgínia, Massachusetts a Illinois. Organizácia, ktorá za výrobou a distribúciou letákov stojí, tvrdí, že zabezpečila ich rozvoz aj do ďalších štátov.



Kavanaugha, ktorého na post sudcu najvyššieho súdu nominoval americký prezident Donald Trump, obvinilo z obťažovania viacero žien. Univerzitná profesorka Christine Blaseyová Fordová ho obvinila zo sexuálneho útoku, ktorý sa mal odohrať v roku 1982, keď boli obaja stredoškolskými študentmi v štáte Maryland. Kavanaugh však trvá na svojej nevine.