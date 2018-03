V USA sa pochoduje proti násiliu páchanému strelnými zbraňami

Organizátori dúfajú, že sa demonštrácie proti násiliu páchanému strelnými zbraňami zúčastní približne 500.000 ľudí.

Washington 24. marca (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v sobotu do washingtonských ulíc na protest, ktorý má byť podľa organizátorov kľúčovým momentom v debate o legislatíve upravujúcej kontrolu zbraní, informuje agentúra AP.



Organizátori dúfajú, že sa demonštrácie proti násiliu páchanému strelnými zbraňami zúčastní približne 500.000 ľudí. Takáto účasť by podporila tvrdenia, že národ je pripravený prijať rozsiahle zmeny v zákone o kontrole zbraní.



Demonštrácie sa však neobmedzia len na Washington. V mestách po celej Amerike i v zámorí sa plánuje dohromady viac ako 800 pochodov, ktoré sa majú konať približne v rovnakom čase.



Akcie sa konajú v súvislosti so streleckým masakrom na strednej škole v meste Parkland na Floride, kde páchateľ zabil 17 ľudí, píše DPA.



Na podporu amerických študentov, ktorí protesty organizujú, vyšli do ulíc ľudia i v austrálskom Sydney. V dave saobjavili transparenty s nápismi "Amerika miluj svoje deti, nie zbrane".