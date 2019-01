V USA zabránili útoku na moslimskú enklávu

Mladíci vo veku od 16 do 20 rokov boli zadržaní počas uplynulého víkendu v meste Rochester.

Washington 23. januára (TASR) - Americká polícia zadržala troch mladých mužov a jedného tínedžera, ktorí sú obvinení z prípravy útoku na moslimskú enklávu Islamberg v štáte New York. Informovala o tom agentúra Reuters.



Mladíci vo veku od 16 do 20 rokov boli zadržaní počas uplynulého víkendu v meste Rochester. Pri prehliadke u nich doma sa našlo niekoľko po domácky vyrobených výbušných zariadení, 23 strelných zbraní - niektoré boli v legálnej držbe, mnoho mobilov a ďalších elektronických zariadení.



Policajné vyšetrovanie sa začalo, keď najmladší zo štvorice spolužiakom v škole Odyssey Academy v meste Greece ukazoval v mobile fotografiu iného chlapca, pričom ju komentoval vetou: "vyzerá to na ďalšiu strieľačku v škole."



Jeden zo študentov, ktorý tento komentár počul, informoval vedenie školy. Následne školská ochranka a miestna polícia chlapcov vypočuli, pričom "vyšli najavo plány útoku na moslimskú komunitu v okrese Delaware County, známom ako Islamberg".



Mladých mužov, z ktorých traja boli skautmi, obvinili zo sprisahania a držania zbraní.



Mestečko Islamberg založil v 80. rokoch súfijský duchovný pôvodom z Pakistanu.



Za útok na Islamberg bol pred dvoma rokmi na 20 rokov väzenia odsúdený muž to štátu Tennessee odsúdený na takmer 20 rokov väzenia za to, že plánoval útok na enklávu.