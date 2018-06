V USA zomrel vplyvný publicista a intelektuál Charles Krauthammer

Krauthammer bol jedným z najvýznamnejších novinárov v USA. Za svoju prácu získal niekoľko ocenení vrátane Pulitzerovej ceny.

Washington 22. júna (TASR) - Vo veku 68 rokov zomrel v USA vplyvný konzervatívny publicista, komentátor a intelektuál Charles Krauthammer. V rozhovore pre médiá to v piatok potvrdil jeho syn Daniel.



Krauthammer bol jedným z najvýznamnejších a najvplyvnejších novinárov v USA. Za svoju prácu získal niekoľko ocenení vrátane Pulitzerovej ceny.



Bol obhajcom neokonzervatívnej zahraničnej politiky USA a podporil americkú inváziu do Iraku v roku 2003.



V krátkej rozlúčke s čitateľmi, ktorú zverejnil denník Washington Post 8. júna, Krauthammer svojim čitateľom oznámil, že trpí agresívnym a rýchlo sa šíriacim druhom rakoviny a že mu zostáva len pár týždňov života. Napísal, že prežil krásny život, veľké lásky a zažil aj veľa námahy - všetko však stálo za to. "Som smutný, že odchádzam, ale odchádzam s vedomím, že som prežil život tak, ako som zamýšľal," dodal.