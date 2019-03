V utečeneckom tábore v Sýrii je až 9000 cudzincov s väzbami na IS

Z celkového počtu cudzincov, ktorí sa nachádzajú v utečeneckom tábore al-Haul, je až 6500 detí.

Damask 25. marca (TASR) - Viac ako 9000 cudzincov - prevažne detí - s väzbami na extrémistickú skupinu Islamský štát (IS) sa nachádza v utečeneckom tábore na severovýchode Sýrie. S odvolaním sa na pondelkové informácie zdrojov z kurdského územia Demokratická federácia severnej Sýrie (DAA) o tom píše agentúra AFP.



Z celkového počtu cudzincov, ktorí sa nachádzajú v utečeneckom tábore al-Haul, je až 6500 detí, uviedol pre agentúru hovorca DAA.



Toto číslo reflektuje situáciu v tábore z pred týždňa, teda ešte pred tým, ako Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) dobyli poslednú sýrsku baštu IS v dedine Bághúz.



Predstavitelia SDF už medzitým v tejto súvislosti vyzvali medzinárodné spoločenstvo na vytvorenie "špeciálneho súdneho tribunálu", ktorý by osobám podozrivým z príslušnosti k IS zabezpečil "spravodlivé procesy v súlade s medzinárodným právom i dohodami a zmluvami o ľudských právach".



Dedina Bághúz, ležiaca vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom, bola v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi IS a oddielmi SDF. Do Bághúzu sa uchýlili stovky najodhodlanejších džihádistov. Útočiace pozemné jednotky SDF letecky podporovala aj Spojenými štátmi vedená medzinárodná koalícia.