V Zakarpatsku sa objavili protimaďarské bilbordy

Kyjev 20. októbra (TASR) - Bilbordy s nápisom "Zastavíme separatistov" a fotografiami vodcov miestnej maďarskej menšiny sa v noci na sobotu objavili na viacerých miestach Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny. Informovala o tom agentúra Ukrinform.



Podľa námestníka predsedu oblastnej rady Jaroslava Halasa polícia pátra po páchateľoch.



"Je to zjavná provokácia. Jej rukopis sa podobá na tie provokácie, ktoré sme už v Zakarpatsku zažili v súvislosti s vytiahnutím maďarskej témy," uviedol Halas. Dodal, že "za touto akciou vidíme ruské tajné služby. Objednávku vykonali miestni. Plagáty lepili bez dohody s majiteľmi reklamných plôch".



Predseda zakarpatskej oblastnej samosprávy Hennadij Moskal doplnil, že "ruská tajná služba FSB sa už niekoľko rokov v Zakarpatsku snaží proti sebe poštvať Ukrajincov a Maďarov". Podľa jeho názoru ruskú FSB z podielu na čine usvedčujú aj pravopisné chyby v ukrajinčine.



Dodal, že k podobnému incidentu došlo aj v apríli tohto roku, pričom páchatelia boli zadržaní. Uviedol, že takéto provokácie sú v Zakarpatsku neúčinné, "nenaletia na to ani Maďari ani Ukrajinci".



Agentúra Ukrinform informovala, že niektoré z bilbordov dali úrady medzičasom odstrániť. V celej Zakarpatskej oblasti ich bolo asi 20.



Ukrajina a Maďarsko minulý týždeň pristúpili k vzájomnému vyhosteniu svojich konzulov. Príčinou tohto kroku bola nespokojnosť Kyjeva s tým, že maďarský konzul v meste Berehovo vydáva tamojším ukrajinským občanov z radov maďarskej menšiny maďarské pasy.



Napätie vo vzťahoch medzi Maďarskom a Ukrajinou pretrváva však už dlhší čas, a to kvôli ukrajinskému zákonu o vzdelávaní, ktorý nadobudol platnosť vlani v októbri a vyvolal obavy a protesty nielen v Maďarsku, ale aj v Rumunsku, Rusku a Moldavsku.



Spor sa viedol najmä o článok 7, v ktorom sa píše, že ukrajinský štát bude garantovať vzdelávanie od 5. triedy základnej školy už len v ukrajinčine, teda nie v jazykoch národnostných menšín.