V zasneženom Škótsku platí najvyšší stupeň výstrahy

Londýn 28. februára (TASR) - Silné mrazy a sneženie spôsobili v stredu problémy v cestnej, železničnej a leteckej doprave v niektorých častiach Británie. Intenzívne sneženie meteorológovia tam predpovedajú aj v najbližších dňoch, informovala agentúra DPA.



Niektoré cesty v Škótsku a na východe Anglicka boli neprejazdné. Pre zlé počasie taktiež zrušili v krajine stovky vlakových spojení a museli zatvoriť stovky škôl.



Na letisku v škótskom Glasgowe zrušili viac ako 100 letov, pričom personál letiska odstraňoval sneh z pristávacích a odletových dráh.



Prevádzka londýnskeho medzinárodného letiska Heathrow bola narušená len miernym oneskorením letov. Opakovane však bolo prerušené vlakové spojenie medzi letiskom a Londýnom.



Britská meteorologická služba vydala pre oblasť Škótska, ktorá sa tiahne od Glasgowa po Edinburgh, najvyšší - červený - stupeň výstrahy pred nepriaznivým počasím, ktorý bude v platnosti až do štvrtka rána. Celková výška snehovej pokrývky by v niektorých lokalitách mohla dosiahnuť až 40 centimetrov.



Meteorológovia ďalej informovali, že niektoré obce môžu byť na niekoľko dní odrezané od sveta. Zároveň varovali, že môže dôjsť k "dlhším prerušeniam dodávok elektriny a ďalších služieb".



Ojedinelé mrazivé počasie označované médiami ako "Beštia z východu" zasiahlo od utorka Britániu aj susedné Írsko. Očakáva sa, že tieto nepriaznivé podmienky potrvajú až do víkendu.