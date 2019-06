V. Zelenskyj sa v Bruseli stretol s A. Dudom

Zelenskyj po stretnutí uviedol, že Ukrajina a Poľsko rozvíjajú skutočné strategické partnerstvo, ktoré im umožňuje dosiahnuť úspech v bilaterálnych vzťahoch, ale aj v záujme celej Európy.

Brusel 5. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok v Bruseli stretol so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom, informovala v stredu agentúra Ukrinform.



Ukrajinský prezident označil za symbolické, že svoju prvú návštevu európskych inštitúcií v Bruseli uskutočňuje súčasne s poľským prezidentom. Poznamenal, že oba "štáty majú nielen spoločnú minulosť, ale aj spoločnú európsku budúcnosť".



Uviedol tiež, že nie je náhoda, že ich stretnutie sa konalo v čase 30. výročia prvých slobodných volieb v Poľsku, ktoré "otvorili cestu k zvrhnutiu komunistického režimu a prispeli k obnoveniu nezávislosti štátov regiónu."



Agentúra AFP pripomenula, že v týchto prvých "poloslobodných" voľbách za tzv. železnou oponou, ktoré sa konali 4. júna 1989, utrpeli poľskí komunisti totálnu porážku a krajina nastúpila na cestu k demokracii.



Zelenskyj poznamenal, že Poľsko je dlhoročným a oddaným priateľom Ukrajiny v EÚ i v NATO a "neotrasiteľným obhajcom" suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny na medzinárodnej scéne. Spresnil, že Ukrajina si cení "aktivity a silnú podporu zo strany Poľska ako nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN."



Podľa Zelenského oba štáty zdieľajú spoločnú víziu otázok kľúčových pre budúcnosť Európy v zahraničnopolitickej agende i v oblasti bezpečnosti.



"Ako dva najväčšie štáty strednej a východnej Európy musíme zachovať našu jednotu, aby náš spoločný hlas bolo počuť v celoeurópskom kontexte. Máme zhodné chápanie rozsahu hrozieb, ktoré predstavuje Rusko pre celú Európu, a spoločne bojujeme za to, aby EÚ zostala jednotná a zjednotená s Ukrajinou v boji proti (tejto) agresii," zdôraznil Zelenskyj.



Poznamenal, že vďaka konsolidovanému úsiliu oboch krajín dokázala EÚ zaujať aktívnejší odpor voči pokusom Ruska zasahovať do volebných procesov v EÚ aj na Ukrajine.



Ďalšou dôležitou oblasťou spolupráce na európskej úrovni je podľa Zelenského otázka energetickej bezpečnosti, zachovanie strategickej úlohy ukrajinského systému prepravy plynu a boj proti výstavbe Nord Stream-2.