V Zooparku pri Prahe údajne dochádzalo k zabíjaniu tigrov

Praha 16. júla (TASR) - Česká polícia zasahovala v pondelok vo viacerých lokalitách v súvislosti s údajným nelegálnym zabíjaním tigrov. Zásah prebehol v spolupráci so zamestnancami colnej správy a inšpekcie životného prostredia.



Informoval o tom server Lidovky.cz, podľa ktorého ide v prípade o zabíjanie tigrov v Zooparku Bašť pri Prahe, v ktorého areáli sa môžu zdržiavať vraj desiatky týchto šeliem.



Jedným z dejísk zásahu mala byť podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu aj tržnica SAPA v českej metropole, pretože do nelegálneho obchodovania mali byť zapletení vraj i príslušníci vietnamskej komunity v krajine. Tigrie produkty sa využívajú v tradičnej vietnamskej medicíne.



Ako informoval internetový server Novinky.cz s odvolaním sa na hovorkyňu Colnej správy Matinu Kaňkovú, úkony trestného konania prebiehajú v stredných Čechách, Prahe a v okolí Liberca, a to pre dôvodné podozrenie z neoprávneného narábania s voľne žijúcimi chránenými živočíchmi a dokonca i s divoko rastúcimi rastlinami. Hovorkyňa však neuviedla žiadne podrobnosti o identite vyšetrovaných, prípadne zadržaných osôb, ani o miestach zásahov.