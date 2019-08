Väčšina Britov podľa prieskumu podporuje brexit za každú cenu

Výsledky daného prieskumu sa nerozchádzajú so zisteniami iných výskumov, ktoré taktiež ukazujú rast popularity Konzervatívnej strany pod Johnsonovým vedením.

Londýn 13. augusta (TASR) - Väčšina Britov verí, že nový premiér Boris Johnson musí ich krajinu vyviesť z Európskej únie "za každú cenu", aj keby mal kvôli tomu pozastaviť činnosť parlamentu.



Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý dal vypracovať denník The Daily Telegraph. Výsledky boli zverejnené v pondelok a približuje ich agentúra Reuters.



Prieskum spoločnosti ComRes ukázal, že až 54 percent respondentov súhlasí s vyhlásením: "Boris (Johnson) musí uskutočniť brexit za každú cenu, aj keby musel pozastaviť činnosť parlamentu a znemožniť tak poslancom, aby mu v tom zabránili."



S týmto stanoviskom sa nestotožňuje 46 percent opýtaných. Vo výskume boli započítané odpovede 1645 respondentov po tom, ako boli vylúčení respondenti, ktorí nemali na predmetnú otázku jednoznačnú odpoveď.



Johnson sa momentálne podľa agentúry Reuters pokúša dosiahnuť s predstaviteľmi Únie novú dohodu o brexite, nevylúčil však, že by mohol pristúpiť k pozastaveniu činnosti parlamentu, aby znemožnil poslancom zvrátiť odchod Británie z EÚ k 31. októbru.



Prieskum ďalej ukázal, že po nástupe Borisa Johnsona na čelo britského kabinetu vzrástla popularita Konzervatívnej strany na 31 percent, čo je o šesť percentuálnych bodov viac než v predchádzajúcom výskume. Z odpovedí 1783 respondentov ďalej vyplynulo, že opozičnú labouristickú stranu podporuje 27 percent opýtaných.



