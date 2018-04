Väčšina čínskej orbitálnej stanice pri návrate do atmosféry zhorela

Peking 2. apríla (TASR) - Väčšia časť nefunkčnej čínskej orbitálnej stanice Tchien-kung 1 (Nebeský palác 1) pri opätovnom vstupe do zemskej atmosféry nad južným Pacifikom zhorela, informovala v pondelok agentúra DPA.Čínsky úrad pre pilotované kozmické lety uviedol, že stanica sa vrátila do atmosféry v pondelok o 8.15 miestneho času (2.15 h SELČ).Nie je jasné, aká veľká časť zo stanice napokon dopadla do Tichého oceánu. Podľa astronóma z Harvardovho-Smithsonovho centra pre astrofyziku Jonathana McDowella však k tomu došlo severozápadne od Tahiti. McDowell na Twitteri dodal, že tak minula južnejšie položenú odľahlú oblasť Pacifiku známu akoStanica Tchien-kung 1 s dĺžkou 12 metrov a hmotnosťou 8,5 ton nebola podľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) taká veľká ako Medzinárodná kozmická stanica (ISS), no väčšia ako ostatné vesmírne úlomky, ktoré bežne obiehajú okolo Zeme.Riadiace pozemné stredisko stratilo kontakt so stanicou Tchien-kung 1 v marci 2016. Naposledy ju využili čínski kozmonauti v roku 2013. Pôvodný plán bol ukončiť prevádzku tohto zariadenia krátko po jeho vyslaní do vesmíru a zničiť ho kontrolovaným pádom do oceánu. Peking sa však obával, že nasledovník laboratória - Tchien-kung 2 - by sa nemusel dostať úspešne na obežnú dráhu, takže v Číne rozhodli ponechať stanicu vo vesmíre ako zálohu.