Väčšina Nemcov by nepovažovala koniec veľkej koalície za zlý

Berlín 3. marca (TASR) - Nemecká veľká koalícia kresťanských a sociálnych demokratov, ktorá vládne na spolkovej úrovni, sa u väčšiny voličov neteší veľkej obľube. Až 63 percent z nich by nepovažovalo za zlé, keby sa toto spojenectvo ešte v tomto roku rozpadlo. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Emnid pre najnovšie vydanie nedeľňajších novín Bild am Sonntag, podľa ktorého by za veľkou koalíciou smútilo len 29 percent opýtaných. Informácie priniesla agentúra DPA.



Predčasný koniec spolkovej koalície by privítalo až 73 percent stúpencov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Viac respondentov s takýmto názorom (97 percent) bolo už len v radoch priaznivcov pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Zo zástancov kresťanských demokratov z únie CDU/CSU podporuje 49 percent zotrvanie koalície, jej rozpad by pokladalo za zlý 45 percent z nich.



Týmto výsledkom zodpovedá aj hodnotenie práce veľkej koalície. Spolkovej vláde by 36 percent respondentov dalo známku tri, 43 percent štvorku alebo päťku a deväť percent dokonca jasnú šestku. Len jeden z 1009 opýtaných by jej udelil jednotku a sedem percent dvojku. V priemere tak vláda dostala známku 3,8.



"Podpora veľkej koalície sa výrazne znížila," citoval nedeľník zástupcu inštitútu Emnid Torstena Schneidera ­Haaseho.



Pokiaľ ide o hodnotenie jednotlivých členov vlády, najlepšie dopadla kancelárka Angela Merkelová (CDU), ktorej prácu považuje viac než polovica Nemcov za "skôr dobrú" (41 percent za "skôr zlú"). Dobre skončili aj minister hospodárstva Peter Altmaier (CDU) a minister zahraničných vecí Heiko Maas, mimoriadne zlé "známky" však dostali minister vnútra Horst Seehofer (CSU) či ministerka obrany Ursula von der Leyenová (CDU).