Väčšina Nemcov nie je spokojná so štartom štvrtej Merkelovej vlády

Berlín 28. marca (TASR) - Staronová veľká koalícia strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD pod vedením kancelárky Angely Merkelovej v úvode svojho ďalšieho mandátu nemeckých občanov nenadchla. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov pre nemecké denníky zo siete RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland).



Podľa nich sa iba 11 percent respondentov vyjadrilo, že koalícia začala dobre alebo veľmi dobre, 43 percent hodnotilo štart novej vlády ako priemerný, 21 percent ako zlý a 18 percent dokonca ako veľmi zlý.



Do prieskumu sa zapojilo 2000 ľudí vo veku 18 a viac rokov.



Takmer dvojtretinová väčšina oslovených Nemcov (62 percent) však očakáva, že Angela Merkelová, ktorú 14. marca po štvrtý raz zvolili za spolkovú kancelárku, bude pôsobiť vo funkcii až do konca volebného obdobia. Iba 13 percent respondentov pravdepodobne alebo určite predpokladá jej predčasný odchod z čela spolkovej vlády.