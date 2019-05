Väčšina Nemcov si myslí, že šéfka CDU nemá na to byť kancelárkou

Merkelová, najdlhšie slúžiaca európska líderka, vlani v októbri ohlásila, že štvrtý mandát vo funkcii nemeckej kancelárky bude jej posledným.

Berlín 29. mája (TASR) - Väčšina Nemcov sa domnieva, že nová šéfka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová nie je pripravená nahradiť Angelu Merkelovú na poste kancelárky. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky televízie RTL, ktorý vypracoval inštitút Forsa. Podľa agentúry Reuters ide o prekážku v prípravách ich strany na hladkú výmenu vodcov v krajine.



Merkelová, najdlhšie slúžiaca európska líderka, vlani v októbri ohlásila, že štvrtý mandát vo funkcii nemeckej kancelárky bude jej posledným. V decembri odovzdala pozíciu predsedníčky svojej CDU Krampovej-Karrenbauerovej, čo bolo vo všeobecnosti vnímané ako začiatok odovzdania moci.



Prieskum ukázal, že 70 percent opýtaných Nemcov si myslí, že Krampová-Karrenbauerová nie je schopná prevziať funkciu kancelárky. Chcú, aby ňou Merkelová zostala až do roku 2021, keď sa v Nemecku skončí súčasné volebné obdobie.



Dokonca aj 52 percent opýtaných podporovateľov CDU sa domnieva, že 56-ročná šéfka CDU, ktorú niekedy prezývajú aj "mini Merkelová", nie je vhodnou kandidátkou na post kancelárky. Spoločnosť realizovala prieskum na vzorke 1501 respondentov 27. a 28. mája.



Prieskum sa uskutočnil po niekoľkých neuvážených vyjadreniach Krampovej-Karrenbauerovej a špekuláciách, že Merkelová by ako kancelárka mohla skončiť skôr a ujať sa bližšie nespresnenej "veľkej" funkcie v štruktúrach Európskej únie v Bruseli. Šesťdesiatštyriročná politička tieto dohady opätovne tento mesiac rozptýlila, keď uviedla, že po odslúžení svojho štvrtého funkčného obdobia nebude dostupná pre žiadny ďalší politický úrad.



Krampová-Karrenbauerová vyhlásila, že nemá ambíciu nahradiť Merkelovú v kresle kancelárky do roku 2021.



Reuters pripomenul, že strany tzv. veľkej koalície v Nemecku — konzervatívny blok CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) — vyšli z tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu (EP) oslabené.