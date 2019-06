Väčšina voličov v Nemecku je za koniec veľkej koalície a nové voľby

V prieskume inštitútu YouGov sa za takýto krok vyslovilo 52 percent opýtaných a len 27 percent bolo za pokračovanie spojenectva kresťanských demokratov z CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD.

Berlín 6. júna (TASR) - V súvislosti s krízou v spolkovej vládnej koalícii v Nemecku podporuje väčšina obyvateľov krajiny nové voľby. V prieskume inštitútu YouGov sa za takýto krok vyslovilo 52 percent opýtaných a len 27 percent bolo za pokračovanie spojenectva kresťanských demokratov z CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD.



Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA, podľa ktorej sa zvyšných 21 percent k tejto otázke nevedelo alebo nechcelo vyjadriť.



Koniec veľkej koalície podporuje až 58 percent voličov SPD (26 percent je proti); medzi voličmi konzervatívnej únie CDU/CSU sú, naopak, stúpenci predčasných volieb v menšine (36 percent za a 49 percent proti).



Strany únie CDU/CSU a SPD dosiahli v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu svoje dosiaľ najhoršie výsledky pri celonemeckých voľbách. Uplynulú nedeľu oznámila šéfka SPD Andrea Nahlesová rezignáciu, čo rozkolísalo aj čierno-červenú koalíciu. Súčasné volebné obdobie by pritom malo trvať do roku 2021.



Veľkú koalíciu si voliči podľa prieskumu medzičasom želajú najmenej spomedzi všetkých možných vládnych zoskupení. Len deväť percent respondentov by sa rozhodlo pre túto možnosť, ak by si ju mohli sami vybrať. Najobľúbenejšou koalíciou je červeno-červeno-zelená (zelení, SPD a strana Ľavica) s 25-percentnou podporou, nasleduje "jamajská" koalícia (CDU/CSU, zelení a liberálna FDP) s 15 percentami a čierno-zelená koalícia (CDU/CSU a zelení) so 14 percentami.



Voliči zelených by si prevažne (54 percent) želali spoluprácu s SPD a ľavicou; len 25 percent z nich by si zvolilo spojenie s konzervatívcami.



Reprezentatívny prieskum YouGov sa konal 3. - 5. júna na vzorke 2042 respondentov.