Slovenský stánok na knižnom veľtrhu v Paríži navštívi možno aj Macron

Paríž 16. marca (TASR) - Návšteva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na tradičnom knižnom veľtrhu v Paríži - Livre Paris 2019 -, druhom najväčšom na svete, sa očakáva v nedeľu večer alebo v priebehu pondelka. Organizátori slovenského stánku stále dúfajú, že Macron sa zastaví aj pri slovenských knihách a autoroch. Pre TASR to v sobotu uviedla riaditeľka Literárneho informačného centra (LIC) Miroslava Vallová.



Vallová pripomenula, že Slovensko chodí na parížsky knižný veľtrh každý rok, ale väčšinou máva malý stánok. Aj preto, že doteraz bolo málo kníh slovenských autorov preložených do francúzštiny. Zmena nastala po tom, ako si slovenská strana vypočula dobrú radu, aby sa stala čestným hosťom veľtrhu. Bol pokus vystúpiť pod značkou Vyšehradskej štvorky (V4), napokon sa však slovenský stánok prezentuje vo formáte "Bratislava - pozvané mesto". S tým, že prezentuje celkovú slovenskú literatúru, s rôznymi žánrami, a v prítomnosti 22 autorov.



V piatok, v otvárací deň, bola na veľtrhu aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, spolu s viceprimátorkou Bratislavy Luciou Štasselovou.



"Pri tejto príležitosti vyšlo vyše 25 titulov vo francúzštine, čo je veľký skok. Hoci, ak to porovnáme len s našimi susedmi Poliakmi, Maďarmi a Čechmi, stále sme menší. Dúfame, že tento veľtrh bude začiatok zlomu," opísala Vallová. A dodala, že Francúzi tvrdia, že pre autora, ktorý je predstavený na tomto veľtrhu, sa život zmení. Bude známejší a aj úroveň literárneho prekladu je vždy vysoká a zárukou kvality.



Vallová upozornila, že tohoročná prezentácia na parížskom knižnom veľtrhu je dobrou vizitkou pre slovenskú kultúru. Vyšlo viacero článkov a recenzií v novinách so zmienkou o slovenskom stánku, aj pochvalné recenzie o prekladoch troch kníh Pavla Vilikovského.



Povestnou "čerešničkou na torte" by bola návšteva francúzskeho prezidenta, o čo sa slovenskí organizátori, aj slovenské veľvyslanectvo v Paríži, snažili dlhú dobu. "Riaditeľ veľtrhu mi dnes povedal, že nič nie je isté. Prezidentova prítomnosť sa potvrdzuje len pár hodín pred jeho príchodom. Možno v nedeľu večer alebo, ako sa plánovalo, v pondelok doobeda. Keby prezident Macron zavítal na náš slovenský stánok, bola by to pocta. Ak príde na veľtrh, je pravdepodobné, že zavíta aj na stánok Bratislavy," vysvetlila Vallová.



Riaditeľka LIC upozornila, že v záujme slovenskej strany bolo dostať na veľtrh kvalitnú literatúru - prózu, poéziu a esejistiku, ale organizátori sa nebránili ani prezentácii iného druhu literatúry - stánok ponúka faktografické knihy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, o Bratislave, ale aj antológiu komiksov a v sekcii vydavateľov sú aj kuchárske knihy, cestopisy či detektívky.



Súčasťou stánku je aj predajná časť, ktorú má na starosti francúzsky partner. Predáva knihy slovenských autorov preložené do francúzštiny. Za prvé dva dni je výsledok "prekvapivo dobrý", čo pre TASR potvrdili aj predavači aj Vallová. "Vilikovského už vypredali. Predajca je veľmi spokojný," skonštatovala Vallová.