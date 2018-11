Van der Bellen: Odstúpenie od migračného paktu nám poškodí prestíž

Rozhodnutie rakúskej vlády odstúpiť od migračného paktu OSN označilo v spoločnom vyhlásení 56 rakúskych spisovateľov, publicistov a umelcov za hanbu a krok vedúci k izolácii krajiny.

Viedeň 2. novembra (TASR) - Prestíž Rakúska môže utrpieť v dôsledku rozhodnutia rakúskej vlády o odstúpení od globálneho paktu Organizácie Spojených národov o migrácii. Naznačil to v piatok na jednej zo sociálnych sietí najvyšší rakúsky predstaviteľ, spolkový prezident Alexander Van der Bellen.



"Veľmi dúfam, že rakúska spolková vláda urobí všetko pre to, aby sa vyhla hroziacej strate dobrého kreditu Rakúska na medzinárodnej scéne," formuloval prezident alpskej republiky.



Van der Bellen víta globálny pakt, ktorý podľa jeho názoru napriek tomu, že nie je záväzný pre signatárske štáty, obsahuje celý rad rozumných návrhov, ako ohľaduplne, ľudsky a kontrolovane pristupovať k výzvam globálnej migrácie.



Veľké výzvy súčasnosti, od klimatických zmien cez geopolitické konflikty a obchodné vojny až po migráciu, nemožno vyriešiť výlučne na úrovni národných štátov. Na to je potrebná multilaterálna spolupráca, podčiarkol Van der Bellen.



Rakúsky prezident súčasne ohlásil, že sa pripravuje na konzultácie s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom i šéfkou diplomacie Karin Kneisslovou, ktorých cieľom bude nájsť spôsoby na zachovanie úrovne adekvátneho dialógu s medzinárodnými partnermi vo svetle globálnych výziev.



Rozhodnutie rakúskej vlády odstúpiť od migračného paktu OSN označilo v spoločnom vyhlásení zverejnenom v piatok 56 rakúskych spisovateľov, publicistov a umelcov za hanbu a krok vedúci k izolácii krajiny. Signatári v deklarácii požadujú ľudskú, svetu otvorenú a demokratickú krajinu, v ktorej niet miesta pre politické klamstvá ani militantnú politiku.



Rozhodnutie nepripojiť sa k paktu svetovej organizácie schválila rakúska vláda stredu 31. októbra.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz a vicekancelár Heinz-Christian Strache pred zasadnutím kabinetu tento krok zdôvodnili tým, že majú k obsahu nezáväzného dokumentu s oficiálnym názvom Globálna dohoda o bezpečnej, riadenej a regulovanej migrácii zásadné výhrady. Pakt podľa nich nie je vhodný na riešenie problémov s migráciou, ohrozuje suverenitu Rakúska v migračnej politike a stiera rozdiely medzi legálnou a nelegálnou migráciou.